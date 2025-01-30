فرنسا تكمل سحب قواتها من تشاد

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أعلنت القوات المسلحة الفرنسية والتشادية، اليوم الخميس، أن فرنسا أكملت سحب قواتها من تشاد بعد إنهاء اتفاق تعاون عسكري معها.

وكان هناك نحو ألف جندي فرنسي في تشاد حتى وقت قريب.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش التشادي قبل مراسم رسمية مخطط لعقدها غدا الجمعة بأنه تم تسليم آخر قاعدة في العاصمة، نجامينا، بما يمثل نهاية حاسمة للتواجد العسكري الفرنسي في تشاد.

وتم نقل جميع القوات والمعدات العسكرية إلى فرنسا، حسبما نقلت صحيفة "لو موند" عن هيئة الأركان العامة الفرنسية.

ومنذ نيل المستعمرة الفرنسية السابقة استقلالها في 1960، كانت تتمركز طائرات عسكرية فرنسية باستمرار تقريبا في تشاد، ولم يقتصر استخدامها على التدريب فحسب، بل للتصدي لمحاولات الانقلاب أيضا.