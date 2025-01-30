سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات مرتقبة على الصعيد العربي والعالمي، إذ تقام 3 مواجهات في الدوري السعودي.

وتنطلق مساء اليوم، مواجهات الجولة الثامنة من عمر مرحلة الدوري، ببطولة الدوري الأوروبي.

أبرز مباريات الدوري الأوروبي

توتنهام ضد إيلفسبورج: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ميتيلاند ضد فنربخشة: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2 اكسترا.

فرينكفاروزي ضد أكمار: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 5 اكسترا.

ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

روما ضد آينتراخت فرانكفورت: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أياكس ضد جالاتا سراي: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة ضد الأهلي: تلعب المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1.

الرياض ضد الوحدة: تلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.

الرائد ضد النصر: تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.

كأس العالم لليد

فرنسا ضد كرواتيا: تلعب المباراة في تمام العاشرة مساءً.