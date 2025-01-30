 مباريات اليوم.. مواجهات الدوري الأوروبي وفرنسا ضد كرواتيا بنصف نهائي مونديال اليد - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 10:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مباريات اليوم.. مواجهات الدوري الأوروبي وفرنسا ضد كرواتيا بنصف نهائي مونديال اليد

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 10:39 ص

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات مرتقبة على الصعيد العربي والعالمي، إذ تقام 3 مواجهات في الدوري السعودي.

وتنطلق مساء اليوم، مواجهات الجولة الثامنة من عمر مرحلة الدوري، ببطولة الدوري الأوروبي.

أبرز مباريات الدوري الأوروبي

توتنهام ضد إيلفسبورج: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ميتيلاند ضد فنربخشة: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2 اكسترا.

فرينكفاروزي ضد أكمار: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 5 اكسترا.

ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

روما ضد آينتراخت فرانكفورت: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أياكس ضد جالاتا سراي: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة ضد الأهلي: تلعب المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1.

الرياض ضد الوحدة: تلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.

الرائد ضد النصر: تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.

كأس العالم لليد

فرنسا ضد كرواتيا: تلعب المباراة في تمام العاشرة مساءً.


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