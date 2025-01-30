يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات مرتقبة على الصعيد العربي والعالمي، إذ تقام 3 مواجهات في الدوري السعودي.
وتنطلق مساء اليوم، مواجهات الجولة الثامنة من عمر مرحلة الدوري، ببطولة الدوري الأوروبي.
أبرز مباريات الدوري الأوروبي
توتنهام ضد إيلفسبورج: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.
ميتيلاند ضد فنربخشة: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2 اكسترا.
فرينكفاروزي ضد أكمار: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 5 اكسترا.
ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.
روما ضد آينتراخت فرانكفورت: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.
أياكس ضد جالاتا سراي: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.
مباريات اليوم في الدوري السعودي
العروبة ضد الأهلي: تلعب المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1.
الرياض ضد الوحدة: تلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.
الرائد ضد النصر: تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتنقل عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اكسترا.
كأس العالم لليد
فرنسا ضد كرواتيا: تلعب المباراة في تمام العاشرة مساءً.