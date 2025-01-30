قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه اليوم، تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الخامسة، منذ أن بدأ سياسة التيسير النقدي في يونيو الماضي.

وجاء قرار «المركزي الأوروبي» متماشيا مع التوقعات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.75%، مع اقتراب التضخم من هدف 2%، وهو ما يسمح لمسؤولي السياسة النقدية بمواصلة تخفيف القيود التي تكبل الاقتصاد، وفق وكالات.

ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثبت أسعار الفائدة أمس، خلال اجتماعه الأول في 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتظل عند 4.25% إلى 4.5%.

وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك توازن في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عقب قرار التثبيت.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها في 2025، يوم 20 فبراير المقبل، وتشير توقعات المحللين اللذين استطلعت آرائهم «الشروق» في وقت سابق إلى أن "المركزي" سيتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بـ700 نقطة أساس.