هيئة العشائر الفلسطينية تشيد بموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

أشادت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالموقف الواضح والحاسم الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة رفضه القاطع لمقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، وشددت على أن تهجير الفلسطينيين يمثل ظلمًا لن تشارك فيه مصر.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن هذا الموقف الشجاع يعكس المسؤولية القومية والتاريخية التي تتحلى بها القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد التزام مصر الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه ورفض أي محاولات لطمس هويته الوطنية.

ودعت الهيئة جامعة الدول العربية إلى تبني هذا الموقف وتأكيد الرفض العربي المطلق لأي محاولات أمريكية أو إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف المصري: "نحن في الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة نثمن هذا التصريح الذي يعكس الضمير العربي الأصيل والموقف الإنساني العادل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، كما نقدر الدور الريادي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية".

وأكد على وحدة الموقف الفلسطيني والعربي الرافض لأي مساس بالوجود الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف جميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم المصري تصريحه قائلاً: "عاشت فلسطين، وعاشت الأمة العربية موحدة في دفاعها عن حقوقها وأرضها".



