ألمانيا تضاعف عدد المرحلين إلى تركيا خلال 2025

ارتفع عدد الأتراك الذين رحلتهم ألمانيا إلى موطنهم عام 2025 بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2024.

وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، كانت تركيا في صدارة الدول التي تم الترحيل إليها بواقع2297 حالة ترحيل.

ومع ذلك شكلت هذه الحالات نحو عُشر إجمالي الأجانب المرحلين، الذين بلغ عددهم العام الماضي 22 ألفا و787 فردا.

وفي عام 2024 رُحل 1087 شخصا إلى تركيا، مقابل 875 حالة قبل ذلك بعام.

وجاءت جورجيا في المرتبة الثانية في القائمة، حيث رحلت ألمانيا إليها 1690 شخصا.

وبحسب الحكومة الألمانية، رُحل 18 شخصا إلى إيران العام الماضي، بينما رُحل 83 شخصا إلى أفغانستان في عام 2025.

وبينما ارتفع عدد عمليات الترحيل العام الماضي، انخفض عدد طالبي اللجوء الجدد في ألمانيا. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة العام الماضي بنسبة 51% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 113 ألفا و236 طلبا.

وقالت بونجر، المعنية بملف الهجرة في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إنه من الخطأ تفريق الأسر أو إخراج الأطفال من المدارس أو نقل المرضى من المستشفيات لترحيلهم قسرا، وأضافت: "الزيادة الكبيرة في عمليات الترحيل إلى تركيا مثيرة للانتقاد بشكل خاص، حيث يُسجن عدد كبير من المعارضين هناك".

وجاءت تركيا في عام 2025 في المركز الثالث بين الدول الرئيسية التي قدم مواطنوها لأول مرة طلبات لجوء في ألمانيا، بعد أفغانستان وسوريا. وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تقدم 11 ألفا و919 شخصا من تركيا بطلبات حماية في ألمانيا لأول مرة العام الماضي.