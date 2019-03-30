عمرو أديب للزمالك: أنا وراك مهما حصل بس بلاش الدوري يضيع السنة دي بقى

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والزمالك المرتقب إقامتها اليوم، قائلًا: «عزيزي نادي الزمالك اليوم لدينا مباراة هامة، لا أريد أن يكون هناك مجال للخوف أو القلق بين اللاعبين».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الجمعة، أن النادي الخصم دائمًا يلعب على نفسية الزمالك قبل المباراة، متابعًا: «هم شغالين عليكم نفسيا، هدوا اعصابكم، أنتو عندكم كل حاجة أحسن منهم».

ووجه رسالة لنادي الزمالك: «انزل الماتش وألعب وحط كل إمكانياتك، أنت عارفنا كويس سنظل أوفياء، وإن شاء الله هنكسب 3-2»، مضيفًا: «أنا وراك مهما حصل بس بلاش الدوري يضيع السنة دي بقى».

وتُقام اليوم السبت مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.