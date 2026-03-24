قاطرة نفط تقوم بجر ناقلة الغاز الروسية قبالة السواحل الليبية

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في طرابلس، إنها "تتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة تطورات وضع ناقلة الغاز الروسية التي اقتربت من سواحل مدينة زوارة، في إطار جهود حماية السواحل الليبية وضمان سلامة البيئة البحرية".

وكشفت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع لحرس السواحل يشرف على العملية الجارية، حيث تمكنت الفرق المختصة من الوصول إلى الناقلة وتأمينها وربطها بشكل آمن، تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب، وفق خطة تهدف إلى السيطرة على وضعها ومنع انجرافها نحو الشريط الساحلي.

وتداولت أخبار عن تسيير الناقلة بعيدا عن الشواطئ الليبية، فيما لم تشر الوزارة إلى وجهة اقتيادها، لكنها نشرت عبر منصة "حكومتنا" الرسمية مقطع فيديو يظهر ربط الناقلة بحبل وجرها من قبل قاطرة بحرية تتبع الحقول النفطية، معقبة بالقول: "هذه الجهود تأتي في إطار تنسيق مؤسسي بين وزارة الدفاع، وحرس السواحل، والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يضمن حماية المنشآت النفطية وسلامة الملاحة البحرية، والحد من أي آثار بيئية محتملة".

وقالت النقابة العامة للنفط إن "منظومة التبريد داخل الناقلة قد توقفت، ما أدى إلى تحوّل جزء من شحنة الغاز إلى الحالة الغازية وتسربها على مسافات بعيدة في عرض البحر".

وتابعت النقابة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "بحسب التقييمات الفنية الدقيقة، فإن هذا النوع من التسرب لا يترتب عليه آثار بيئية خطيرة تُذكر، خاصة مع تشتت الغاز في الأجواء بعيدًا عن السواحل"، مؤكدة أن وقود الناقلة لم يتعرض لأي تسرب، وأن الوضع مستقر من هذه الناحية".

وفي الثالث من مارس الجاري تعرضت الناقلة "أركتيك ميتاجاز" (277 متر) لإصابات قبالة السواحل الليبية وهي محملة بـ 62 ألف طن من الغاز المسال.

وفي وقت سابق، اتهمت روسيا طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية بمهاجمة السفينة انطلاقا من الأراضي الليبية، فيما لم تعلق حكومة طرابلس على ذلك.



