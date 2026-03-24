أستاذ بطب قصر العيني: حبوب منع الحمل لا تسبب السرطان عند الاستخدام الصحيح

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط أقراص منع الحمل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم غير دقيق علميا، ولا يستند إلى أدلة طبية موثقة.

وأوضح حسن لـ "الشروق"، أن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن وسائل منع الحمل الهرمونية آمنة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن الشائعات المتداولة قد تؤدي إلى تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأضاف أن تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ينعكس في زيادة معدلات الحمل غير المخطط له، لافتا إلى أن هذه النسبة في مصر بلغت 20.5%، بما يعني أن طفلا من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق، وهو ما يمثل تحديا للصحة الإنجابية وبرامج السكان.

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في وسائل منع الحمل نفسها، بل في نقص الوعي، موضحا أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى، بينما لم تتلق 46.7% من السيدات أي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، في حين ارتفعت نسبة الاحتياج غير الملبى لهذه الوسائل إلى 13.8%.

وأكد حسن أن تنظيم الأسرة يمثل قضية صحة عامة ومحورا أساسيا لتحسين صحة المرأة والأسرة، ودعم جهود تحقيق التوازن السكاني، مشددا على أن رفع الوعي الصحي يعد عاملا حاسما في تقليل معدلات الحمل غير المخطط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المعلومات الصحية يجب أن تستند إلى مصادر علمية موثوقة والتواصل المباشر مع الأطباء المختصين، وليس إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.