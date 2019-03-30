صور – أمطار غزيرة في برج العرب قبل ساعات من القمة

تسود حالة من الطقس السيء مدينة برج العرب صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات من انطلاق القمة 177 المنتظرة التي تجمع الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتهطل الأمطار بغزارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع رياح مثيرة للعواصف والأتربة، مما قد يؤثر على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب، والتي حرص اتحاد الكرة على تجهيزها للقاء الليلة منذ عدة أسابيع.

ويستضيف نادي الزمالك في السابعة من مساء اليوم السبت غريمه التقليدي النادي الأهلي على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 17 ببطولة الدوري العام.