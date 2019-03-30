 سعفان الصغير يشيد بمستوى حارس الإسماعيلي

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أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بمستوى الحارس محمد فوزي فى ظل تألقه اللافت للنظر بمباراة اليوم أمام إنبي.

وتعادل الإسماعيلى مساء اليوم مع إنبي باستاد بتروسبورت لحساب مؤجلات الأسبوع الـ23 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف سعفان الصغير فى تصريحات عقب المباراة: "الفريق قدم مباراة جيدة، أتيحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة من البداية لكن التوفيق لم يكن حليفنا."

وواصل: "أيضا فريق إنبي كان خطيرا خاصة فى الشوط الثاني لكن الدفاع وفوزي قدما أداءً مميزا طوال أحداث المباراة."

وأختتم مدرب حراس الدراويش: "المربع الذهبى ليس بعيدا عنا، نحتاج للتوفيق فى المباريات المقبلة بجانب مزيد من الاصرار فى ترجمة الفرص لأهداف لاحياء فرصنا فى حصد مقعد ضمن الأربعة الكبار."