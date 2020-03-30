قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تسير على ما يرام، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدولة تتعامل بشفافية ووضوح تجاه أزمة كورونا، منوهًا بأنها تتحمل عبء اقتصادي واجتماعي كبير؛ لضمان سلامة المواطنين.

وطالب المواطنين بالحد من الحركة والتجمعات، وتجنب التكتلات البشرية، بالإضافة إلى الاستجابة لتعليمات الدولة الاحترازية، للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونفى توصل أي دولة حول العالم لعلاج محدد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، موضحًا أن الأدوية التي تُستخدم في التجارب السريرية لفيروس كورونا جميعها أدوية موجودة منذ عام 2014 وتعالج أمراض أخرى، مثل مرض الملاريا والإيبولا، لاكتشاف مدى فعاليتها في الحد من الفيروس.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من التجارب، بالتنسيق بين أساتذة الجامعات والفرق المعالجة ووزارة الصحة والتعليم العالي، للوصل إلى علاج لكورونا.

