لافروف وبومبيو يناقشان التعاون لمواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنه "استكمالا للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل ساعات، واصل وزيرا الخارجية في البلدين تبادل الآراء حول الوضع في العالم، الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

كانت خدمة الصحافة في الكرملين قد اعلنت في بيان "أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".

من جانب آخر بحث الرئيسان بوتين وترامب، خلال اتصالهما، اليوم الاثنين، الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.