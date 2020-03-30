عبدالمهدي: استهداف القواعد العسكرية العراقية والممثليات الأجنبية انتهاك للسيادة العراقية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عبد المهدي قوله اليوم إن الحكومة تتابع بقلق المعلومات حول وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية.

وأضاف عبد المهدي، في تصريح له أن "الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة".

وأوضح عبدالمهدي: "إننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من القيام بهذه الأعمال".

وأضاف: "نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا عن وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية"، محذرا "من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها".

وأشار عبدالمهدى إلى أن "القيام بأعمال حربية غير مرخص بها تعتبر تهديدا لأمن المواطنين، وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا"، مؤكدا "خطورة القيام بأي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية".

وشدد على أن "الجهود يجب أن تتوجه لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم الدولة والحكومة والتصدي لوباء كورونا"، داعيا إلى "وقف الخروقات والأعمال الانفرادية واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية".