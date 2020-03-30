وفاة أسقف صربي بفيروس كورونا والكنيسة الأرثوذكسية تواجه انتقادات



توفى أسقف في الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، وهو ميلوتين كنيزفيتش رئيس أبرشية فاليفو، بسبب إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، حسبما أكدت الكنيسة اليوم الإثنين، حيث واجهت اتهامات بالاستهانة بقواعد الطوارئ الصحية.

وقالت الأبرشية في بيان: "أصيب الأسقف ميلوتين بفيروس كورونا أثناء عمله كراعٍ في أبرشيته وبين أبناء أبرشيته".

وكانت الأبرشية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن اثنين من الكهنة الآخرين في الأبرشية أصيبا أيضا.

وتأتي الإصابات ووفاة كنيزفيتش 71 عاما في أعقاب الغضب العام إزاء الممارسات، بما في ذلك تقبيل المواقع المقدسة واستخدام ملعقة واحدة في تناول القربان المقدس، والتي تم حظرها بموجب لوائح الطوارئ، ولكن لم يتخل عنها بعض الكهنة.

وبعد أن أعلنت صربيا حالة الطوارئ في 15 مارس، ظهرت عدة مقاطع فيديو لأشخاص يتناولون القربان المقدس بملعقة واحدة وكأس واحدة.

وأثارت مقاطع الفيديو، وأحدها من قداس في 22 مارس في نوفي ساد، سيلا من الانتقادات للكنيسة.

لكن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية دافعت عن ممارسي الطقوس.

وقالت إنها "كذبة خالصة" أن ممارسات الكنيسة تعرض صحة الناس للخطر.