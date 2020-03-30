جيروزاليم بوست: واشنطن أعدت خطة للقضاء على كتائب حزب الله العراقية



قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تستعد لمحاربة القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن أعدت خطة للقضاء على كتائب حزب الله العراقية.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي خرج فيه عدد من المنتسبين لميليشيا عصائب أهل الحق، للاحتفال بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، كان قادة أمريكيون في واشنطن يضعون خطة لمواجهة هذه الميليشيات.

وذكرت الصحيفة أن الجماعات المدعومة من إيران في العراق هي كتلة من الميليشيات الشيعية، تم تنظيمهم على شكل ألوية، وتم دمجهم في قوات الأمن العراقية في 2017 و 2018، مضيفة أنهم مسلحون جيدًا، ويمتلكون مستودعات من الأسلحة والصواريخ والمركبات المدرعة.

ونوهت الصحيفة بإعلان هذه الميليشيات المسلحة في الأيام الأخيرة، أنها مستعدة لمحاربة القوات الأمريكية، في الوقت الذي يتجنب فيه قادة هذه الميليشيات الظهور علنا في الأماكن العامة، خوفا من التعرض لضربات أمريكية بواسطة الطائرات بدون طيار.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه لم يظهر منذ وقت طويل بعض قيادات هذه التنظيمات، مثل رجل الدين اللبناني الشيخ محمد الكوثراني، ممثل جماعة "حزب الله" اللبنانية في العراق، وقيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، التي وضعتها واشنطن على قوائم الإرهاب في مارس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم ميليشيا النجباء العراقية، أكرم الكعبي، زار إيران منذ يناير الماضى عدة مرات، للتخطيط للهجوم على القوات الأمريكية.

وأرسلت إيران في وقت سابق علي شمخاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى العراق، للتنسيق بين الميليشيات ومواصلة الضغط على الولايات المتحدة.

وصعدت ميليشيات حزب الله في العراق من تدريباتها الأسبوع الماضي، استعدادا لأي هجوم من القوات الأمريكية، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان واشنطن عن إعادة تمركز قواتها في العراق، وسحب بعض الدبلوماسيين والمدربين، يشير إلى جهوزية أمريكا للرد على أي اعتداء على مصالحها، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعدت خطة للقضاء على كتائب حزب الله العراقية.