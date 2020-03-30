يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى 2021، يخدم النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مشاركة رمضان صبحي مع الفراعنة في طوكيو كان سيصعب من مهمة استمراره مع الأحمر.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "تأجيل الأولمبياد جاء في مصلحة النادي الأهلي في ملف تجديد إعارة رمضان صبحي أو شرائه بشكل نهائي، لأن مشاركته في الأولمبياد وظهوره بشكل جيد كما كان عليه في كأس الأمم، كان سيصعب المهمة أمام الأحمر في التعاقد، حيث كان سيطلب النادي الإنجليزي 15 مليون جنيه إسترليني".

وتابع: "من الممكن أن يجدد هدرسفيلد الإعارة أو يطلب مبلغًا ماليًا أقل للتخلي عن رمضان صبحي للأهلي".

ووجه نصيحة لقائد النادي الأهلي، قائلًا: "أنصح حسام عاشور بأن ينهي مسيرته داخل الأهلي وان لا يخسر إنجاز أو تاريخ ما قدمه مع الأحمر من أجل أي شئ آخر، التاريخ الذي كتبته داخل الأهلي سيبقى لك ولأولادك ، المال لا يدوم".

واختتم حديثه، بالتعليق على قرار شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء، قائلًا: "شريف إكرامي قرأ الجيم من بدري وموقف الأحمر في عدم التجديد له، وأعلن أنه سيرحل عن الأهلي، بكل تأكيد اتفق مع ناد آخر قبل أن يعلن رحيله عن صفوف الأحمر، في آخر سنوات إكرامي مع الأحمر "نضج" بشكل كبير على مستوى الشخصية التي يمكن من خلالها أن يتخذ القرار الأصلح".