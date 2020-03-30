فرار قادة من داعش من سجن شمال شرقي سوريا

تمكن قادة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الهروب مساء الأحد، من سجن لعناصر التنظيم في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا خلال محاولة تمرد داخل السجن.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)" استطاع 4 من قادة التنظيم الهروب من سجن الثانوية الصناعية جنوب شرق مدينة الحسكة، والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد حركة تمرد قام بها اكثر من الف سجين من عناصر التنظيم".

وأكدت المصادر أن "قوات خاصة تابعة لقوات قسد، وبدعم واسناد من طائرات التحالف الدولي طوقت المنطقة وبدأت حملة دهم وتفتيش المنطقة للبحث عن الفارين الذين ربما وصلوا إلى منطقة الشدادي جنوب شرق محافظة الحسكة، كما سقط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم خلال اقتحام القوات الخاصة السجن وشوهدت سيارات الإسعاف تتجه الى المنطقة".

وتوجد عدة سجون في محافظة الحسكة تضم آلاف من عناصر تنظيم داعش ينتمون لأكثر من 50 جنسية وأكبر تلك السجون سجن غويران وهو أغلب سجنائه من عناصر تنظيم داعش ويخضع لسيطرة القوات الامريكية اضافة الى عدد من السجون في منطقة القامشلي والمالكية مخصصة لعناصر التنظيم الذين سلموا أنفسهم قبل عام في منطقة الباغوز شرق محافظة دير الزور شرق الحدود السوريا العراقية.