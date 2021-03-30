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النيابة تعلن نتائج التحقيقات في حادث فتاة طريق الجلالة

محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 12:58 ص

أعلنت النيابة العامة أن التحقيقات في واقعة اصطدام سيارة فتاة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية بسيارة نقل على طريق الجلالة، انتهتْ إلى مسئولية قائدة السيارة المتوفاة عن الحادث، ممَّا "قد يُشكل في حقها جرائم جنائية".

وذكرت النيابة أن مآل تلك الجرائم هو انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الفتاة، وأن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل مِن شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلةَ لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه مِن غير الجائز الخوضُ فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

وذكرت النيابة أنها تلقت إخطارًا بالحادث مساء يوم السابع والعشرين من مارس الجاري، وتوصلت التحقيقات فيه -حتى تاريخِهِ- إلى محاولة قائد السيارة النقل تفادي تصادمه بالسيارة الملاكي التي فُوجِئ بتوجهها نحوه في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة، ولكنه لم يُفلح واصطدمت به السيارة، مِمَّا أدى لتفحمها بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، واندلاع حريق بكابينة السيارة النقل وإطاراتها وإصابة قائدها، وكسرٍ بالحاجز الخرساني بالطريق.

وأهابت النيابة بالكافة إلى عدم المساس بحرمات الحياة الخاصة، والتوقف عن تداول هذه التأويلات والتحليلات للحيلولة دون المساس بحقوق ذوي المتوفاة ومشاعرهم، والتجنِّي عليها بغير داعٍ أو سند.

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