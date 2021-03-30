مقتل 45 شخصا خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

أعلنت الشرطة التنزانية عن مقتل 45 شخصًا خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي؛ بسبب التدافع، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، قد أعلنت نبأ وفاة ماجوفولي، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

وكان الرئيس التنزاني الراحل أحد أبرز المشككين في وجود فيروس كورونا في إفريقيا، ودعا إلى مواجهة الفيروس بالصلاة والعلاج ببخار الأعشاب المحروقة.