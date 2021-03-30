 بيونتيك وفايزر تعتزمان زيادة إنتاج لقاحهما المضاد لكورونا إلى 2.5 مليار جرعة - بوابة الشروق
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بيونتيك وفايزر تعتزمان زيادة إنتاج لقاحهما المضاد لكورونا إلى 2.5 مليار جرعة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:44 م

تعتزم شركة بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، زيادة إنتاجهما من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا من 2 مليار إلى 5ر2 مليار جرعة بحلول نهاية هذا العام.

وأوضحت "بيونتيك"، اليوم الثلاثاء، أن "الزيادة صارت ممكنة بشكل أساسي من خلال تحسين عمليات التصنيع، وتشغيل منشأة إنتاج بيونتيك في ماربور، وتوسيع شبكة المصنعين والموردين لدينا".

وبحلول 23 مارس الجاري، قامت "بيونتيك" وشركاؤها بشحن أكثر من 200 مليون جرعة من لقاحها في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لهذا العام، أعلنت الشركتان أنهما حصلتا على طلبات شراء أكثر من 4ر1مليار جرعة.

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