القبض علي مالك عقار جسر السويس المنهار

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام بالقاهرة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار ومرتكبي مخالفات بناء به ومالك مصنع فيه.