 القبض علي مالك عقار جسر السويس المنهار - بوابة الشروق
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القبض علي مالك عقار جسر السويس المنهار

محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:12 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام بالقاهرة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار ومرتكبي مخالفات بناء به ومالك مصنع فيه.

 

 

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