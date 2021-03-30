سوريبس تورمو تنهي مشوار التونسية أنس جابر في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

صعدت الإسبانية سارا سوريبس تورمو إلى دور الثمانية ببطولة ميامي المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على النجمة التونسية أنس جابر 6 / 4 وصفر / 6 و6 / 1 فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

وتلتقي سوريبس تورمو في دور الثمانية، الكندية بيانكا أندريسكو التي تأهلت بالفوز على الإسبانية جاربين موجوروزا 3 / 6 و6 / 3 و6 / 2 .

وقالت أندريسكو عقب المباراة، التي جمعت بين بطلتين سابقتين في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى :"كانت مواجهة صعبة حقا. قدمت (موجوروزا) بداية جيدة حقا. لا أعتقد أنني ظهرت بالمستوى الذي كنت أرجوه في بداية المباراة، لأنني كنت أعرف أنها ستقدم بداية قوية، وقد فعلت هذا بالفعل."

لكنها أضافت أنها دخلت في أجواء المباراة حتى نجحت في الفوز بالمجموعة الثانية ثم حسمت المباراة وبطاقة التأهل عبر المجموعة الثالثة الحاسمة.

واحتاجت أندريسكو إلى ساعتين و11 دقيقة للفوز على منافستها الإسبانية، وتتطلع إلى الفوز على سوريبس تورمو والتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة ميامي للمرة الأولى في مسيرتها.

وحققت سوريبس تورمو الانتصار الــ15 لها خلال عام 2021 والثاني لها أمام التونسية أنس جابر، وذلك في مباراة استغرقت ساعتين.

وقالت سوريبس تورمو :"لا أعرف ما إذا كانت هذه المباراة هي الأفضل في حياتي، لكنني أعتقد أنها واحدة من أفضل المباريات بالتأكيد."