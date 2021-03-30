أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 5ر1% سنويا إلى 628ر11 تريليون ين (7ر105 مليار دولار).
كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 8ر2% سنويا بعد تراجعها بنسبة 4ر2% خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي نموا شهريا بنسبة 4ر1% بعد تراجع شهري بنسبة 7ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي.
في المقابل تراجعت المبيعات التجارية في اليابان بنسبة 3ر3% سنويا وزادت بنسبة 4ر0% شهريا إلى 114ر42 تريليون ين خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 2ر1% شهريا وبنسبة 3ر4% سنويا إلى 486ر30 تريليون ين خلال شباط/فبراير الماضي.