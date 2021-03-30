 تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.5% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.5% سنويا خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:59 ص

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 5ر1% سنويا إلى 628ر11 تريليون ين (7ر105 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 8ر2% سنويا بعد تراجعها بنسبة 4ر2% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي نموا شهريا بنسبة 4ر1% بعد تراجع شهري بنسبة 7ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

في المقابل تراجعت المبيعات التجارية في اليابان بنسبة 3ر3% سنويا وزادت بنسبة 4ر0% شهريا إلى 114ر42 تريليون ين خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 2ر1% شهريا وبنسبة 3ر4% سنويا إلى 486ر30 تريليون ين خلال شباط/فبراير الماضي.

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