الأردن وكندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

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بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الكندية في عمّان دونيكا بوتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في قطاعات الإنشاءات والطرق والإسكان.

وأكد الكسبي -خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والإنشاءات والطرق.

ولفت إلى تطلع الأردن للاستفادة من التجارب والخبرات الفنية المتراكمة لدى كندا، وسعيه لفتح أبواب الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمقاولين الكنديين.

وأطلع الكسبي السفيرة الكندية على خطط الوزارة لتطوير قطاع الإنشاءات، مستعرضا أهم الإنجازات في هذا المجال، والبرامج والخطط قيد التنفيذ والمستقبلية.

من جهتها، أعربت بوتي عن تقديرها واعتزازها بمستوى العلاقات الأردنية الكندية في مختلف المجالات، مؤكدةً ضرورة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشادت بوتي بمسيرة الدولة الأردنية وقدرة الأردن على تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهه، مبدية تطلع بلادها لتوسعة آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.