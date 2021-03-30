حرس السواحل الليبي ينقذ 184 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس

تمكنت الأجهزة الأمنية وحرس السواحل الليبي، من إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قوارب هجرة، قبالة ساحل العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية -في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الثلاثاء- إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنقذوا 105 مهاجرين من جنسيات إفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية وتم نقلهم إلى نقطة إنزال في ميناء طرابلس البحري؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه جرى العثور على زورق بحري تابع للإدارة العامة لأمن السواحل -أمس- على قارب يحمل 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بعرض البحر، وجرى نقلهم أيضا إلى ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.