البحرين وأمريكا تبحثان التعاون في المجالات العمالية والحماية الاجتماعية

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي، تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن حميدان أطلع ناردي على الجهود التي تقوم بها البحرين في مجالات تحديث التشريعات العمالية المنسجمة مع معايير العمل الدولية، حيث أكد رغبة البحرين في تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والاستفادة المتبادلة من تجاربهما الناجحة في المجالات العمالية والنقابية ومكافحة الاتجار بالأشخاص.



كما استعرض الوزير الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم القطاع الخاص والمحافظة على استقرار سوق العمل بفضل تنفيذ العديد من المبادرات لضمان الحفاظ على عدم تسريح العمال ودعم رواتب المواطنين في الشركات والمؤسسات.



وأشادت ناردي بما تتمتع به البحرين من تشريعات وقوانين عمالية متطورة وما تزخر به من بيئة عمل جاذبة، لافتة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وصون حقوق العمال على وجه الخصوص، منوهة في الوقت ذاته بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الجميع، حيث أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاستثنائية.