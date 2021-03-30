صناعة النفط الأمريكية قد توفر 7 مليارات دولار إذا اعتمدت على الروبوتات

كشف تقرير حديث عن أن يمكن لصناعة النفط في الولايات المتحدة توفير أكثر من 7 مليارات دولار من الأجور عن طريق الاعتماد على الروبوتات بدلا من البشر على منصات الحفر، وقد تحل الروبوتات محل 20% من وظائف حقول النفط خلال عقد.



وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "Rystad Energy" المتخصصة في بيانات الطاقة، إلى أن اثنين على الأقل من كل 10 عمال نفط على مستوى العالم في مجال الحفر والدعم التشغيلي والصيانة يمكن استبدالهما بالروبوتات على مدى العقد المقبل.



وقد يؤدي ذلك إلى استبدال ما يقرب من 100 ألف من إجمالي الوظائف الولايات المتحدة.