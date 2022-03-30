محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ المنوفية بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مؤكدًا أهمية منظومة التحول الرقمي بما يضمن تطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة والأداء الحكومي، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن يتوافق مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم واليسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة، لحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي، لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة، والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

ومن جهتها أكدت نائب وزير الاتصالات أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقميًا في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذي القرار.

ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل بديوان عام المحافظة، باستعراض رؤية وخطة التطوير المؤسسي الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، كما سيتم تفقد قاعة التدريب النمطي لبرنامج التحول الرقمي بمركز الأزمات بالديوان العام وكذلك فعاليات التدريب النمطي بمركز الدراسات الوطنية، وتسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمي والموظف الحكومي المحترف وشهادات برنامج السلوك التكنولوجي.