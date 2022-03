الأمم المتحدة: 4 ملايين لاجئ أوكراني بسبب حرب روسيا العبثية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ 4 ملايين، بعد 5 أسابيع من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أنه وصل إلى أوكرانيا منذ قليل، موضحًا أنه «سيناقش مع السلطات في لفيف، والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، سبل زيادة الدعم للأشخاص المتضررين والنازحين؛ بسبب هذه الحرب العبثية».

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.