الأمم المتحدة: 4 ملايين لاجئ أوكراني بسبب حرب روسيا العبثية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ 4 ملايين، بعد 5 أسابيع من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أنه وصل إلى أوكرانيا منذ قليل، موضحًا أنه «سيناقش مع السلطات في لفيف، والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، سبل زيادة الدعم للأشخاص المتضررين والنازحين؛ بسبب هذه الحرب العبثية».

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، مقتل 1151 مدنيًا على الأقل، وإصابة 1824 آخرين في أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وصرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان يوم الاثنين، إن 3 ملايين و866 ألفًا و224 أوكرانيًا لجأوا إلى الدول المجاورة، أكثر من نصفهم إلى بولندا، بين 24 فبراير و27 مارس.

وأشارت إلى أن 2 مليون و293 ألفًا و833 أوكرانيًا لجأوا إلى بولندا، و595 ألفًا و868 إلى رومانيا، و383 ألفًا و627 إلى مولدوفا.

وأوضحت أن 113 ألفًا عبروا الحدود إلى روسيا، بين 21 و23 فبراير من منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف عبروا باتجاه دول الجوار، ثم توجهوا إلى دول أوروبية أخرى.