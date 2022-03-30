الأوبرا تقدم سهرات رمضانية متنوعة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أعدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية تقدم على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢.

يتضمن البرنامج ٦حفلات فنية ، وأمسية ثقافية، تبدأ جميعها في تمام الساعة التاسعة والنصف، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، حفلين فنيين في ٧ ، و ٢١ أبريل المقبل، وفي ١٣ ابريل يقام صالون الأوبرا الثقافي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية.

وتقدم الفنانة التونسية غالية بنعلي، مجموعة من من أغنيات زمن الفن الجميل، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، في ١٦ ابريل، وتقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا في ١٧ ابريل ، تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودي المدير الفني للأوركسترا، وفي اليوم التالي تقدم الفنانة الأردنية مكادي نحاس وفرقتها الموسيقية أغنيات التراث العربي المشرقي والأردني بشكل عصري.

وفي ٢٠ ابريل تقدم دار أوبرا الإسكندرية ليلة روحانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حيث تقدم باقة مختارة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي تسمو بالوجدان وتنشر أجواء الشهر الفضيل.