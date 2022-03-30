تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، يتابع الملايين من محبي كرة القدم المباريات الحاسمة التى تجرى خلال الأيام الحالية بشأن مباريات الإياب المؤهلة لكأس العالم التى ستقام فى دولة قطر 2022، والتى من المقرر أن تضم عددًا من المنتخبات التى يحفل رصيدها الكروي بالعديد من البطولات القارية.

وخلال يوم كروي حافل، أمس، تمكن منتخبا الإكوادور وأوروجواي، الالتحاق بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022، وذلك عن أمريكا الجنوبية.

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

هذا وكان منتخبا البرازيل والأرجنتين قد حسما التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعدما حقق الأول فوز كبير على بوليفيا بـ"أربعة أهداف نظيفة"، بينما صعد الأخير بعد الفوز على كولومبيا بهدف، وعلى منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف.

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وبهذه النتائج ستكون فرق البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور، أبرز المشاركين من "أمريكا الجنوبية" فى نهائيات كأس العالم.

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. مباريات حاسمة

كما ستدخل دولة "بيرو" فى ملحق تصفيات كأس العالم حتى تتمكن من الصعود إلى المونديال، ومن المقرر أن تلعب ضد الإمارات أو أستراليا.



تجدر الإشارة إلى أن المنتخبات الآسيوية التى تمكنت من الصعود إلى كأس العالم حتى الآن، هم:- السعودية واليابان بالإضافة إلى إيران وكوريا الجنوبية.

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وللإطلاع على أبرز الفرق التى تأهلت حتى الآن إلى كأس العالم الذى سيقام فى قطر يمكن الضغط هنـــــــــــــــــا.

وفى القارة الأوربية، تمكنت منتخبات ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال وبولندا، من حجز بطاقات التأهل إلى كأس العالم رسميًا.