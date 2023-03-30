رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية تنضم إلى لجان الحوار الوطني

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم:

الفنان /أحمد عبد العزيز

والكاتب والمفكر / نبيل عبد الفتاح

والكاتب والسيناريست/ عبد الرحيم كمال

والشاعر/ ابراهيم عبد الفتاح

والكاتب والشاعر / إبراهيم داوود

والباحث الاقتصادي/ صلاح زكي مراد

والناشط السياسي/ ياسر الهواري

والحقوقية الناصرية/ مها أبو بكر

وناشطة المجتمع المدني/ زينب عبد الرحمن خير

وخبير المجتمع المدني/ أحمد عبد القادر تمام

والصحفي/ محمود السقا

والحقوقي / محمد عبد العزيز

وخبيرة المجتمع المدني/ رضا شكري

وخبير المجتمع المدني/ محمود مرتضى

وخبيرة المجتمع المدني/ منى عزت

والصحفي/ مصطفى الكيلاني

وأكد الحضور على ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح، مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر. وفي هذا السياق حيا الحضور جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤكدين على ضرورة استمرارها بكل طاقتها للاسراع بتحقيق مهمتها. كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات المصرية للمشاركة في الحوار، ودعم مشاركة الشباب، والمفرج عنهم، وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية المصرية.

واختتم المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بإعلان ترحيب مجلس الأمناء الكامل بانضمام كل الرموز والقيادات الواردة أسماؤهم في القوائم المقدمة بما يضيف مزيدا من الإثراء للحوار، مؤكدا أن أبواب الحوار الوطني ولجانه مفتوحة أمام جميع المصريين، فمصر هي "الوطن الذي يتسع لنا جميعا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".