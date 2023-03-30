روسيا تحتجز مراسل صحيفة وول ستريت جورنال وتتهمه بالتجسس

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احتجزت محكمة في موسكو إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، وقالت إنه سيظل رهن الاحتجاز حتى 29 من مايو المقبل على الأقل للاشتباه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "استهداف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة الروسية أمر غير مقبول"، مضيفا أنه يندد بالاحتجاز "بأقوى العبارات".

وأضاف أن الخارجية الأمريكية تجري اتصالات مباشرة مع الحكومة الروسية وأنها تسعى بشكل نشط لتقديم مشورة قنصلية لجيرشكوفيتش.

ونفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشدة بهذه المزاعم، داعية إلى الإفراج عنه، وقالت إنها قلقة بشأن عافيته.

وقالت الصحيفة، إننا "نقف متضامنين مع إيفان وأسرته".

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحقوق الإنسان اعتقال الصحفيين بأنه "أمر مقلق".

وطالبت المنظمة بأنه "يجب ألا يتم استهداف الصحفيين".

ويواجه جيرشكوفيتش، المولود في عام 1991، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما حال إدانته.

ويعتبر النظام القانوني الروسي مسيس بشكل كبير، وتؤدي الاتهامات بشكل دائم تقريبا إلى إدانات.

وكان جهاز الاستخبارات المحلي الروسي "إف إس بي" قد ذكر أنه احتجز المراسل الأمريكي في يكاترينبورج، في الأورال "للتجسس لصالح الحكومة الأمريكية"، وتبعد المنطقة حوالي 900 ميلا شرق موسكو.

وقالت وكالة الاستخبارات إن جيرشكوفيتش جمع معلومات عن المجمع الصناعي العسكري في روسيا لصالح الجانب الأمريكي.

وقال الجهاز إنه "بينما كان يحاول الحصول على معلومات سرية، احتجز الأجني في يكاترينبورج"، وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عن اختفاء المراسل.

ووفقا لوسائل الإعلام، حاول جيرشكوفيتش إعداد تقرير عن موقف السكان بشأن محاولات التجنيد لشركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، التي يتم استخدامها في الحرب بأوكرانيا.

واستغلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، القضية كفرصة لاتهام المراسلين الغربيين عموما بالتجسس على روسيا، تحت ستار الصحافة.

وقالت زاخاروفا إن ما قام به جيرشكوفيتش في يكاترينبورج لا يمت للصحافة بصلة.

وقالت على حسابها على تطبيق تليجرام إنه "للأسف، ليست هذه الحالة الأولى التي يتم فيها استخدام وضع مراسل أجنبي وتأشيرة صحفي واعتماد أجانب ببلادنا، لإخفاء نشاط لا يمت للصحافة بصلة".