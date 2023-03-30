تحرير 88 مخالفة تموينية في 5 مراكز بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية بمراكز"دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، إدكو، حوش عيسى.

وأسفرت الحملة عن ضبط بمركزي دمنهور وكفر الدوار 100 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، و300 كرتونة ورق تصوير مجهول المصدر، و15 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبز تصرف في 6 شكائر دقيق بلدي مدعم، وتحرير 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وضبط مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز أبو حمص، تم تحرير 10 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مركز إدكو، تم ضبط 11 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

وفي مركز حوش عيسى، تم ضبط 78 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، وتحرير محضر لمحطة تمويل سيارات تدار بدون ترخيص، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ر