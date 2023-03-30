 أوكرانيا تعلن التصدي لأكثر من 60 هجوما روسيا في 4 اتجاهات - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن التصدي لأكثر من 60 هجوما روسيا في 4 اتجاهات

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:55 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، مشيرة إلى أن وحدات قوات الدفاع تصدت لأكثر من 60 هجوما معاديا.

وذكرت الهيئة- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 5 هجمات صاروخية، و25 ضربة جوية، وشن 34 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وأضافت أن مناطق بيلوهوريفكا وباخموت وأفدييفكا ومارينكا كانت في بؤرة الأعمال العدائية.

وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضي، خمس ضربات على مجموعات روسية، فيما دمرت وحدات من قوات الدفاع الجوي قاذفة روسية من طراز (Su-24M).


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