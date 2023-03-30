شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، والتي تم عرضها مساء اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية.

ومن أبرز ما حدث من تفاصيل الحلقة التاسعة، هو بيع «جميلة- ناهد السباعي وشقيقها؛ عماد- نور النبوي»، عفشهم حتى يحصلون على أموال مقابل ذلك، حتى يستطيعون أن يستأجروا شقة أخرى ليسكنوا بها.

كما جاء ضمن أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة التاسعة أيضًا، خيانة «ميدا- أحمد صفوت لوالده سعداوى- سيد رجب» وسرقة أمواله بمساعدة "عطية الليني"، لصالح «عصران - عمرو عبد الجليل» الذي اتفق معه ضد والده.

وعلى صعيد آخر، تم خطف «مصطفى الأجهر- عمرو سعد وصديقه الويشى»، خلال معاينة البضاعة في جمهورية كينيا، وقال "مصطفى الأجهر" لصديقه "الويشي" أن لا يخاف، ثم انتقلت عدسة الأب الروحي للعمل ياسر سامي مرة أخرى إلى مشهد مناقشه مع أحد الرجال مع «سعداوى- سيد رجب»؛ ليحاوره فيمن هو المتسبب في قتل ذراعك اليمين المقرب لك أثناء سرقة فلوسك، فمن هو المتسبب في كل ذلك فتوضح على ملامح وجه «سعداوى- سيد رجب» بأنه على ثقه متناهية بأنه يعلم من هو السارق والقاتل الحقيقى سوياً، ولكن يرفض أن يفصح عنه وهذا ما سوف تكشفه الأحداث المقبلة.

ونجح عمرو سعد في الهرب هو وصديقه من العصابة، بحيله زكية منه ولكنه ترك لهم الأموال التى كانت معه، حتى ينشغلون بها، وانتهت الحلقة التاسعة من مسلسل «الأجهر»، على مقولة عمرو سعد لصديقه «طول ما فى وقت ضايغ في أمل في الريمونتدا أنا مبعترفش بالهزيمة يا ويشى".

مسلسل «الأجهر» يضم مجموعة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجي، نهلة سلامة، ياسر الزنكلوني، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدي هيكل، حسني شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكي وباسم مغنية ورابي عمرو سعد وآخرين.

المسلسل تأليف ورشه ملوك المكونة من محمد فوزي وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد، وإخراج ياسر سامي.