باكستان: هجوم لطالبان يخلف 4 قتلى من الشرطة

لقي أربعة رجال شرطة باكستانيين، على الأقل، حتفهم وأصيب ستة آخرون في هجمات شنها مسلحو طالبان في المنطقة المضطربة بشمال غرب البلاد، قرب الحدود الأفغانية، حسبما قال مسئولون اليوم الخميس.

وقال محمد إشفاق، المسؤول بالشرطة، إن المسلحين شنوا في البداية هجوما مسلحا على نقطة تفتيش في منطقة لاكي مروات بإقليم خيبر بختونخوا، مما أسفر عن إصابة ستة رجال شرطة على الأقل ليل أمس الأربعاء.

وأضاف إشفاق أن المسلحين استهدفوا بعد ذلك قافلة تعزيزات بقنبلة زرعت على جانب الطريق، مما أسفر عن مقتل أربعة رجال شرطة، على الأقل.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، التي تتبع نفس التفسير المتشدد للإسلام السني مثل نظيرتها الأفغانية، بيد أنها جماعة منفصلة، مسئولية الحركة عن الهجوم.

ووقع الهجوم بعد أيام من مقتل ضابط كبير في وكالة الاستخبارات الباكستانية على يد طالبان، وسط تصاعد أعمال العنف في الأشهر الأخيرة.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته في المنطقة المضطربة بعد أن قتل انتحاري من طالبان 84 شخصا على الأقل، معظمهم من رجال الشرطة في مسجد داخل مقر الشرطة بمدينة بيشاور في يناير الماضي.

وقتلت حركة طالبان الباكستانية نحو 80 ألف شخص خلال عقود من العنف.

وتم طرد مسلحي طالبان باكستان من مناطق معاقلهم على الحدود الأفغانية، في سلسلة من الهجمات منذ عام 2014، لكنهم يسعون إلى إعادة تجميع صفوفهم بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان الأفغانية.