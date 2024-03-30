غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تطال مركزا للجيش

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، غاراته على البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وصولا إلى منطقة البقاع الغربي.

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت بعد ظهر اليوم على ساتر لموقع للجيش اللبناني في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية جسيمة وتدمير ممنهج للمنازل.

وأضاف" أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات الناقورة، مروحين، طيرحرفا والخيام بالتوازي مع قصف بالقذائف المدفعية، فيما حلّق الطيران الحربي فوق منطقة الزهراني".

وأشار إلى أن "الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثف طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح على علو متوسط".