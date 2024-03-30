مصطفى شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام سيمبا التنزاني

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أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عن سعادته بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمستوى الكبير الذي قدمه خلال اللقاء.

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين خارج الديار على سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله كوكا.

وقدم مصطفى شوبير مستويات رائعة للغاية في اللقاء ونجح في الزود عن مرماه في أكثر من فرصة خطيرة لأصحاب الأرض وساهم بشكل كبير في خروج الأهلي منتصرا في المباراة.

ونشر مصطفى شوبير عدة صور له من المباراة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» مصحوبة بتعليق:" الحمد لله دائما وأبدا".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة يوم الجمعة 5 أبريل.