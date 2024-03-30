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أعلن لامين نداي، المدير الفني لمازيمبي الكونغولي، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف مازيمبي نظيره بترو أتلتيكو، عصر اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفائز من مواجهة مازيمبي وبترو أتلتيكو، الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على نظيره سيمبا، أمس الجمعة، في ذهاب ربع النهائي، بنتيجة (1-0).مازيمبي

وجاء تشكيل مازيمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليو فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا، جويل بية، أوسكار تشيكومب، أوجوستين أولادابو.

خط الوسط: إرنيست نسيتا، نتامبوي كالونجي، جلودي لكونزا، باتينت موامبا.

خط الهجوم: فيلي تراوري، كيفين مونديكو.

بينما جاء تشكيل بيترو أتلتيكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز.

خط الدفاع: بيدرو بينتو، ويليام دا سيلفا، أندرسون دا كروز، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: جاريدي تيكسيرا، إيناسيو ميجيل، جوناثان تورو، ألكسندر جيديش.

خط الهجوم: خواكيم بالانجا، إيدي أفونسو.