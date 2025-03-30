رئيس وزراء جرينلاند: الولايات المتحدة لن تسيطر علينا

قال رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تسيطر على غرينلاند، وذلك ردا على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السيطرة على المنطقة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف نيلسن، في منشور اليوم على فيسبوك: "يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستستولي على غرينلاند. دعوني أوضح: الولايات المتحدة لن تبلغ مرادها. نحن لا ننتمي إلى أي جهة أخرى. نحن من يحدد مستقبلنا".

وكان ترامب قال أمس السبت لشبكة إن.بي.سي نيوز إنه أجرى "محادثات جادة" بخصوص ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل- حسب موقع الحرة.

وأضاف "سنحصل على جرينلاند. نعم، بنسبة 100 بالمئة".

وخلال زيارة لقاعدة عسكرية أميركية شمال غرينلاند، الجمعة، اتهم جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي الدنمارك بالتقصير في الحفاظ على أمن الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحميها على نحو أفضل.