مبابي ينقذ الريال من فخ ليجانيس ليواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا

قاد الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد، للفوز بنتيجة (3-2) أمام ليجانيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد، مبابي "هدفان" وبيلينجهام في الدقائق (32، 47، و76). بينما سجل لليجانيس، دييجو جارسيا وداني رابا بالدقائق (34، 41).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة في المركز ال18.

وكان ليجانيس يمني النفس بتحقيق إنجاز تاريخي بالتغلب على الثلاثي الكبير في موسم واحد، بعدما هزم برشلونة ثم أتلتيكو بنتيجة مماثلة (1-0) في الجولتين 17 و20 على الترتيب.