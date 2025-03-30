الأونروا: قدمنا 8 ملايين استشارة صحية في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الأحد، تقديم ثمانية ملايين استشارة صحية في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، إنها "تواصل تقديم حوالي 11000 استشارة صحية كل يوم في غزة".

وأضافت أنه "خلال عام ونصف العام من الحرب، قدمت الأونروا ما يقرب من ثمانية ملايين استشارة للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.