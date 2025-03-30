باكستان تعترف بقتل 10 مدنيين خلال عملية ضد مسلحين في شمال غربي البلاد

اعلنت باكستان أن 10 مدنيين قتلوا خلال عملية ضد مسلحين في شمال غرب البلاد، وتعهدت بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى ذلك.

وأعلنت السلطات مساء السبت عن هذه الحصيلة من القتلى، والتي وقعت في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم في منطقة نائية على قمة جبل في كاتلانج، محافظة خيبر بختونخوا.

ومن النادر أن تكشف باكستان عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة للأنشطة ضد المسلحين، ولم يتضح على الفور كيف كان تنفيذ عمليات يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، محمد علي سيف، إن التقارير أشارت إلى أن الموقع كان يستخدم كمخبأ ونقطة عبور لعناصر إرهابية. وأضاف أن المعلومات اللاحقة كشفت عن وجود بعض المدنيين غير المسلحين في محيط الموقع.

وقال السكان المحليون إن 10 جثث، بما في ذلك جثث نساء وأطفال، تم العثور عليها في المنطقة التي ادعى المسؤولون الحكوميون أن العملية ضد المسلحين قد جرت فيها.

وأضاف السكان أن الضحايا ينتمون إلى منطقة سوات وكانوا من البدو الذين يملكون الماشية في جبال شاموزاي. واحتجت أسرهم على هذه الحادثة من خلال وضع الجثث على طريق سوات السريع.

وقال المتحدث سيف إنه من المؤسف للغاية فقدان أرواح الأفراد غير المسلحين، وأن الحادث المأساوي وقع نتيجة لاستهداف الإرهابيين.

وأشار إلى أن السلطات توفر المساعدة الطبية الفورية للجرحى كما سيجري صرف تعويضات لأسر الضحايا.