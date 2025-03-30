اتحاد الأطباء العرب يدين استهداف جيش الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة

أدان اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور علي أبو سيف، بشدة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، واستشهاد 8 من مسعفيه.

وقال اتحاد الأطباء العرب في بيان، اليوم الأحد، إن استهداف الاحتلال للمسعفين، بمثابة جريمة حرب جديدة، واستمرار لخرق الاحتلال للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني، على مرأى ومسمع العالم كله.

وشدد الاتحاد على أن المستشفيات ليست أهدافا في الحروب والصراعات، مؤكدا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لحمايتها، من أجل استكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضى، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة، حول المستشفيات في القطاع إلى هدف لعدوانه الغاشم.

وأشار إلى أن المستشفيات والمنشآت الطبية تتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي، ويجب أن يتم حمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف.

وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم لإلزام الاحتلال بالتوقف فورا عن انتهاكاته بحق الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنه انتشل جثث 14 مسعفاً استشهدوا إثر إطلاق نار لجيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارات إسعاف في بحي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أسبوع.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها برفقة طاقم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، والصليب الأحمر الدولي، والدفاع المدني، توجهت إلى حي تل السلطان للبحث عن الطاقم المفقود، حيث جرى انتشال 14 جثمانا حتى اللحظة، من بينها 8 تعود لمسعفين.