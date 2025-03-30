6 مخططات لبناء 2200 وحدة استيطانية في القدس

من المقرر أن تناقش اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، يوم غد الاثنين، 6 خطط استيطانية جديدة لتوسيع أو إقامة مستوطنات في القدس، تشمل 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

ويشير هذا العدد الاستثنائي من الخطط الاستيطانية التي ستُناقش في جلسة واحدة، إلى مرحلة جديدة من التسريع المستمر للاستيطان في القدس الشرقية.

وقالت منظمة "عير عميم"، التي تتابع خطط التخطيط في القدس المحتلة، في بيان، إن أربع من الخطط الست المطروحة تشمل أحياء فلسطينية، وتستهدف اثنتان منها إقامة مستوطنات جديدة بالكامل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووفقًا للمعطيات، تم الترويج منذ بداية عام 2025 لما مجموعه 11,575 وحدة استيطانية في القدس، بعضها مجمّد منذ سنوات، وأعيد تفعيله مؤخرًا.

وتتوزع المخططات الجديدة على "غفعات شاكيد شرق" في بيت صفافا، "نوفي راحيل" في صور باهر–أم طوبا، وتوسعة "نوف تسيون" و"نوف زهاف" في جبل المكبر، إضافة إلى مشاريع في "جيلو شمال" و"هار هتسوفيم" في جبل المشارف.

وأفاد الباحث في منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أفيف تاتارسكي، بأنه "وفقًا لنهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، يبدو أن السلطات تستغل الاضطرابات والهستيريا السياسية لتسريع عملية الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية لا تُظهر فقط إصرارها على تعزيز سيطرتها على كامل القدس، بل تُظهر أيضًا سياساتها العدوانية وغير العادلة التي تضر بالفلسطينيين في المدينة".