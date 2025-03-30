تولى وزراء الحكومة السورية الجديدة مهامهم في المرحلة الجديدة خلال مراسم أقيمت بقصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.



وفيما يلي السيرة الذاتية للوزراء حسبما وردت في وكالة الأنباء السورية (سانا):

مرهف أحمد أبو قصرة وزير الدفاع

مواليد: 1984

تخرج من جامعة دمشق عام 2008 بدرجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية.

يدرس الماجستير في جامعة إدلب.

التحق بالخدمة في القوات المسلحة، وأنهى الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية برتبة ملازم أول اختصاص مدفعية الميدان.

التحق بالثورة السورية منذ بدايتها ليكون قائدًا عسكريًا في حماة.

قاد الجناح العسكري لـ 5 سنوات، وكان المسؤول عن تطوير القدرات العسكرية والتكتيكية، وتأسيس كتيبة "الشاهين".

كُلف بوزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

اهتم بتطوير الصناعات الحربية ومنظومة الاستطلاع والقتال الليلي والمسيرات.

عمل عضوا في المجلس العسكري في غرفة "الفتح المبين" وقائدا عسكريًا في عمليات "رد العدوان".

أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين

مواليد: 1987

تخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الإنجليزية وآدابها – جامعة دمشق.

حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية – جامعة "صباح الدين زعيم" في تركيا.

باحث دكتوراه في العلاقات الدولية حاليا.

يكمل المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال (MBA).

عاصر الثورة السورية منذ لحظاتها الأولى وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017.

أسس دائرة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية.

كُلف كوزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية.

أعاد تمثيل سوريا خارجيًا في المحافل الدولية والمؤتمرات العربية والعالمية.

محمد البشير وزير الطاقة

مواليد: 1983

إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب (2007).

ماجستير في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2024).

مهندس إشراف في الشركة السورية للغاز، ثم شغل منصب رئيس قسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز (2011).

شارك في الثورة منذ انطلاقتها عام 2011.

حاصل على شهادة في إدارة المشاريع من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات (2021).

حاصل على شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري (2021).

مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.

وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية (الدورة الخامسة والسادسة).

رئيس حكومة الإنقاذ السورية (الدورة السابعة).

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية عقب سقوط نظام الأسد.

مروان الحلبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- مواليد 1964

- حاصل على شهادة الدراسات العليا (CMSc) في التوليد وأمراض النساء وجراحتها من جامعة دمشق.

- نال شهادتي الدبلوم العالي الجامعي المشترك (PGDip) في البيولوجيا التطبيقية للإخصاب من جامعة France-Comté والجراحة التنظيرية من جامعة كلود برنارد.

- حصل على شهادتي الاختصاص العالي المعمق (AFSA) في التوليد وأمراض النساء وجراحتها وطب الإخصاب من فرنسا.

- أستاذ طب الإخصاب والجنين والوراثة في كلية الطب بجامعة دمشق.

- رئيس قسم التشريح والنسج والجنين والوراثة بجامعة دمشق (2014-2017).

- رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم الطبية.

- رئيس الجمعية السورية للولادة والنسائيات (2015-2024).

- رئيس جمعية الشرق الأوسط للخصوبة (2015-2018).

- عضو في الجمعيات العالمية والأوروبية والأمريكية للعقم والإخصاب.

محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة

- شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة وترتيب المجلس الأعلى للاستثمار.

- شغل منصب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

- عمل كرئيس تحليل أداء السوق في شركة "جاني ميللي"، كما شغل منصب نائب الرئيس في شركة جونسون وهيفتز في واشنطن.

- درس مقررات الاقتصاد الكلي والعالمي والنقود والمصارف وأساليب الحكومة لعدة سنوات في جامعة جورج واشنطن.

- حائز على جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز المصرفي في عام 2006.

محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف

-مواليد: 1961

- إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

- إجازة في الشريعة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية.

- ماجستير من كلية منهاج القرآن الكريم العالمية بباكستان.

- دكتوراه في الشريعة والقانون من معهد الدعوة الجامعي / بيروت - لبنان.

- إمام وخطيب جامع الإمام الشافعي في حي المزة الدمشقي، ومدير معهد القرآن الكريم فيه.

- مجاز في حفظ القرآن وتجويده.

- لديه العديد من المؤلفات الشرعية والفقهية.

- عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري.

رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث

- مواليد: 1984

- يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال.

- تلقى برامج تدريبية متقدمة في البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث.

- شارك في تأسيس الدفاع المدني السوري وأصبح لاحقاً رئيساً للمؤسسة.

- مثل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في محافل دولية مرموقة، منها اجتماعين لمجلس الأمن الدولي (2015 و2024).

- شارك في اجتماعات الأمم المتحدة (2016 و2017)، وفي فعاليات دولية أخرى.

- حائز على عدة جوائز محلية ودولية، بما في ذلك اختياره من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2017 من قبل "مجلة تايم".

- حائز على جائزة "Interaction" في القيادة والشجاعة من التحالف الدولي للمنظمات الإنسانية.

- حصلت مؤسسة الدفاع المدني تحت قيادته على أكثر من 40 تكريماً وجائزة دولية.

- استجابت مؤسسة الدفاع المدني تحت قيادته لزلزال شباط المدمر 2023، وأثبتت كفاءتها العالية في إدارة الأزمة.

مصعب نزال العلي وزير الصحة

- مواليد: 1985

- تخرج من كلية الطب البشري في جامعة حمص.

- تخصص في الجراحة العصبية في قسم الدراسات العليا بجامعة حلب عام 2009.

- عمل في الجراحة العصبية ضمن عدة مستشفيات ألمانية.

- حاصل على شهادة "فاخبارزت" الألمانية في جراحة الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي.

- يعمل كطبيب استشاري في الجراحة العصبية.

- مشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الطبية داخل ألمانيا وخارجها.

حمزة المصطفى وزير الإعلام

مواليد: 1985

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.

- درس الماجستير في تخصص العلاقات الدولية بجامعة دمشق قبل أن يُفصل منها عام 2012 بسبب مواقفه المؤيدة للثورة السورية.

- حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية (تخصص السياسات المقارنة) من معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2017.

- حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

- عمل باحثاً في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة متخصصاً في الدراسات السورية، وسكرتيراً للتحرير في مجلة "سياسات عربية" (2018-2019).

- عمل مشرفاً للتحرير في التلفزيون العربي بلندن (2019-2020).

- شغل منصب المدير العام لشبكة تلفزيون سوريا من منتصف 2020 حتى آذار/مارس 2025.

مظهر عبد الرحمن الويس وزير العدل

مواليد: 1980

- خريج كلية الطب البشري من جامعة دمشق.

- درس في قسم التخصص فرع الشريعة الإسلامية وأتم الماجستير التمهيدي، ويحضر لرسالة الماجستير.

- معتقل لمدة 6 سنوات لدى النظام البعثي بسبب مواقفه المناصرة للشعب السوري.

- التحق بالثورة السورية بعد خروجه من المعتقل.

- عمل في الهيئات القضائية الثورية وكان المؤسس لها منذ عام 2013.

- شارك في تأسيس وزارة العدل في الشمال السوري.

- عضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2017 وحتى تحرير دمشق.

أنس خطاب وزير الداخلية

- مواليد: 1987

- خريج كلية الهندسة المعمارية.

- التحق بالثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011.

- عمل في المجال الإداري في صفوف الثورة السورية حتى عام 2016.

- انتقل بعدها إلى العمل في المجال الأمني حتى عام 2024.

- أسس جهاز الأمن العام في حكومة الإنقاذ السورية.

- عُين رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية.

أمجد بدر وزير الزراعة

مواليد: 1969

- تخرج من كلية الهندسة الزراعية - قسم الاقتصاد الزراعي - جامعة دمشق عام 1993.

- حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب والمركز الدولي للبحوث العلمية الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA).

- عمل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية - مركز بحوث السويداء، وشارك في إنجاز العديد من البحوث الاقتصادية والاجتماعية في المجال الزراعي.

- ساهم في عدد من المشاريع الدولية والإقليمية المتخصصة في القطاع الزراعي.

يعرب سليمان بدر وزير النقل

- مواليد: 1959

- إجازة في الهندسة المدنية – جامعة اللاذقية، 1982م.

- دكتوراه في علوم النقل – المدرسة الوطنية للجسور والطرق (ENPC)، باريس، 1991م.

- باحث زائر في المعهد الوطني الفرنسي لأبحاث النقل والسلامة المرورية (INRETS):

- (1991-1992م)

- أستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة اللاذقية (1993-2006م).

- رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية.

- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمجلس الاستشاري لوزارة النقل (2006-2010م).

- مستشار إقليمي للنقل واللوجستيات لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، 2014م.

- أستاذ جامعي في الجامعة العربية الدولية وجامعة القديس يوسف بيروت (2011م - حتى الآن).

محمد ياسر برنية وزير المالية

- مواليد: 1967

- إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1990

- حاصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من:

• جامعة كنساس الأمريكية (1994-1996)

• جامعة أوكلاهوما الأمريكية (1996-1999)

- تدرب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عام 1996

الخبرة المهنية:

- انضم إلى صندوق النقد العربي كخبير اقتصادي عام 1996

- شارك في تأسيس هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية (2004-2007)

- شغل مناصب رفيعة في صندوق النقد العربي (2009-2024) منها:

• مدير دائرة السياسات الاقتصادية

• أمين عام مجلس محافظي المصارف المركزية العربية

• أمين عام مجلس وزراء المالية العرب

- عضو في عدة لجان دولية معنية بالمعايير المالية العالمية

محمد عبد الرحمن تركو وزير التربية والتعليم

مواليد: 1979

- إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2001

- دكتوراه في التربية من جامعة "لايبزغ" الألمانية

- متخصص في حقوق الطفل والمناهج التربوية

الخبرة الأكاديمية:

- أستاذ في كلية التربية والآداب

- محاضر في الجامعة الافتراضية السورية

- مدرس في نظام التعليم المفتوح بجامعة دمشق

- أستاذ في جامعة بلاد الشام

- محاضر في كلية الحقوق بالجامعة العربية الدولية

الإنجازات:

- مؤلف عدة كتب في مجال:

• حقوق الطفل

• المواطنة

• حماية الطفل

• تطوير المناهج التربوية

المهارات اللغوية:

- يتقن الكردية والألمانية بطلاقة

- يجيد الإنجليزية تحدثاً وكتابة

المشاركات الدولية:

- مشارك في مؤتمرات وورش عمل دولية

- ممثل سوريا في مؤتمرات التغير المناخي والتعليم الإلكتروني بألمانيا (2019)

عبد السلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات

مواليد: 1978

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت

- ماجستير في العلاقات الدولية من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) - جامعة لندن

الخبرة المهنية:

- رجل أعمال ومستثمر في قطاع التكنولوجيا مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 2012

- مؤسس مشارك في عدة شركات ناشئة في مجالات:

- البرمجيات

- الذكاء الاصطناعي

- تطبيقات الهاتف المحمول

الإنجازات البارزة:

- شارك في تأسيس الشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا (ترانس تك) كإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط

- أسس شركة "مجرة" التي أطلقت عدة منصات علمية منها:

- هارفارد بزنس ريفيو العربية

- إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية

- "بوبيولار ساينس" (العلوم للعموم)

- منصة ستانفورد للابتكار الاجتماعي

هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية

المؤهلات العلمية:

- ليسانس في الاقتصاد والقانون من جامعة دمشق

- شهادة في حل النزاعات والتحكيم من جامعة تورنتو بكندا

- ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر بالولايات المتحدة الأمريكية

الخبرة الأكاديمية:

- أستاذة في جامعة جورج ماسون الأمريكية

- عضو زائر في برنامج التفاوض بكلية القانون بجامعة هارفارد

النشاط المجتمعي:

- ساهمت في تأسيس وإدارة العديد من المنظمات المدنية في سوريا وخارجها

- خبيرة في مجال الحوكمة والتنمية المجتمعية

محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة

مواليد: 1992

المؤهلات العلمية:

- إجازة في الهندسة الميكانيكية

المسيرة النضالية:

- انضم للثورة السورية منذ بدايتها عام 2011

- تعرض للاعتقال من قبل النظام السوري أواخر 2011

الخبرة الإدارية:

- شارك في تأسيس وزارة الأوقاف بحكومة الإنقاذ السورية

- شغل منصب الأمين العام لوزارة الأوقاف

- تولى إدارة منطقة حلب

- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

المناصب الوزارية:

- وزير الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ السورية (آخر دورتين)

- وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تصريف الأعمال الحالية

العمل الإنساني:

- مؤسس عدة جمعيات ومنظمات تنموية في حلب وإدلب

مصطفى عبد الرزاق

وزير الأشغال العامة والإسكان

مواليد: 1989

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة حلب (2011)

- دبلوم متخصص في الإدارة العامة وإدارة المشاريع والتطوير المؤسساتي

الخبرة المهنية:

- مدير عام للمديرية العامة للأشغال والطرق في حكومة الإنقاذ السورية (2024-2025)

- مدير قسم الدراسات والإشراف الهندسي

- المدير العام لإدارة المشاريع في شمال غرب سوريا

الإنجازات الرئيسية:

- عمل في قسم المشاريع الهندسية بمعبر باب الهوا (2017-2019)

- أشرف على تنفيذ العشرات من المشاريع الإنشائية في شمال غرب سوريا

- قاد العديد من المشاريع الحيوية في مجال البنية التحتية

محمد ياسين صالح وزير الثقافة

مواليد: 1985

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في اللسانيات من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية

- ماجستير في الترجمة من جامعة ويستمنستر البريطانية

الخبرة المهنية:

- عمل في الصحافة والإعلام بقناة الجزيرة في قطر

- متخصص في الشؤون الثقافية واللغوية

الإنجازات البارزة:

- حاصل على المركز الأول في مسابقة "فصيح العرب" بدولة قطر (2016)

- له إسهامات في مجال الترجمة واللغة العربية

المجالات الثقافية:

- مهتم بالحفاظ على الهوية الثقافية السورية

- نشط في مجال تعزيز الحوار الثقافي

محمد سامح الحامض وزير الرياضة والشباب

مواليد: 1976

المؤهلات الرياضية:

- حكم درجة ثالثة وثانية معتمد

- مدرب كرة سلة معتمد

المسيرة الإدارية:

- رئيس الاتحاد الرياضي العام (2024)

- مدير عام المديرية العامة للرياضة والشباب (2021-2024) في حكومة الإنقاذ السورية

- رئيس نادي النخبة الرياضي (2018-2021)

- مدير نادي كفر تخاريمي الرياضي (2008-2011)

الإنجازات الرياضية:

- قاد المنتخب الوطني لكرة السلة للتأهل لبطولة كأس آسيا في قطر

- أشرف على إعادة تأهيل الملعب الأولمبي في إدلب

- أسس اتحادات رياضية متخصصة في:

* الألعاب الجماعية

* الألعاب الفردية

* ألعاب القوى

* رياضات القوة

النشاط التجاري:

- المدير التنفيذي لشركة الحامض التجارية

مازن الصالحاني وزير السياحة

مواليد: 1979

المؤهلات العلمية:

- دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال من كلية الكليات العظمى للعلوم والتكنولوجيا (أونتاريو، كندا)

- ماجستير العلوم في إدارة المشاريع من جامعة ويست كليف (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)

الخبرة المهنية:

- رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لمجموعة شركات سياحية وفندقية في: قطر السعودية تركيا الجزائر

سوريا

المشاريع السياحية الكبرى:

في المنطقة العربية:

- منتجع سلوى

- مول قطر

- فندق بيت الثلي الفاخر

- جزيرة جيوان

- منتجع أناتارا

- مدينة القديّة المائية (السعودية)

الفنادق العالمية:

- هيلتون

- مارriott

- شيراتون

- ذا نيد

- والدورف أستوريا (المالديف)

مشاريع أخرى:

- مستشفى ذا فيو

- فندق الربان

- منتجعات LXR

- منتزه قطر

- مجمع وفندق بالم فيليج (سوريا)

محمد حسان سكاف وزير التنمية الإدارية

مواليد: 1990

المؤهلات العلمية:

- ماجستير مهني في الإدارة (تقدير امتياز) - جامعة إدلب

- بكالوريوس في الرياضيات التعليمية - جامعة إدلب

الخبرة الإدارية:

- المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية

- مدير إدارة الأصول الثابتة

- رئيس لجنة الهياكل التنظيمية

- رئيس لجنة الموازنات المالية العامة

- عضو لجنة المتابعة الإدارية في الإدارة العامة

المسيرة المهنية:

- شغل عدة مناصب قيادية في حكومة الإنقاذ السورية

- متخصص في تطوير النظم الإدارية والهياكل التنظيمية

- له خبرة واسعة في إدارة الموارد البشرية والمالية.