إسرائيل تصادق على نفق استيطاني لعزل القدس

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صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد، على فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن الكابينت صادق على شق نفق بين العيزرية والزعيم تمهيد لضم معاليه ادوميم للقدس ومنع الفلسطينين من المرور ، مما يعني قطع الطريق بين بيت لحم والخليل بأريحا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتأتي المصادقة على الخطة التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد عدة سنوات من التأجيل من قبل الحكومات السابقة.

وتستهدف خطة كاتس تحويل الفلسطينيين عن مسار المنطقة والطرق التي تربط معاليه أدوميم بالقدس، والتي ستكون الآن متاحة فقط للإسرائيليين، دون الفلسطينيين.

وأجرى كاتس عدة مناقشات حول هذا الموضوع مع مسئولين أمنيين، والآن أصبحت الظروف مهيأة.

وتبلغ الميزانية المخصصة لطريق "نسيج الحياة" 335 مليون شيكل، والتي سيتم خصمها من "الصندوق الإضافي للإدارة المدنية".