شرطة إسلام آباد تنشر 3500 رجل شرطة لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر و500 آخرين لتنظيم المرور

نشرت شرطة إقليم العاصمة إسلام آباد أكثر من 3500 ضابط ورجل شرطة في مختلف أنحاء المدينة للقيام بدوريات ومهام لمنع الجريمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 من أفراد شرطة المرور لتنظيم تدفق حركة المرور، خاصة للسياح المتجهين من وإلى موري.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن مسؤول العلاقات العامة بشرطة العاصمة قوله، اليوم الأحد، إن المفتش العام للشرطة سيد علي ناصر رضوي أعلن عن خطة أمنية شاملة لعيد الفطر لضمان سلامة وراحة المواطنين والسياح الذين يزورون العاصمة.

وأوضح المفتش العام سيد على ناصر ، في استعراضه للإجراءات الرئيسية، أنه تم إنشاء 18 نقطة تفتيش أمنية عند مداخل ومخارج المدينة لمراقبة الحركة وتنظيمها.

وأضاف بأنه سيتم أيضا شن حملة إجراءات صارمة ضد الجرائم في الشوارع، والسلوك المتهور، وإطلاق النار العشوائي في الهواء، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.