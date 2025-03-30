وفاة الممثل الأمريكي ريتشارد تشامبرلين عن عمر 90 عاما

توفي ريتشارد تشامبرلين، بطل مسلسل "د. كيلدير" التلفزيوني الشهير في الستينيات، والذي اشتهر لاحقا بلقب "ملك المسلسلات القصيرة" الحائز على الجوائز، عن عمر ناهز 90 عاما.

وتوفي تشامبرلين ليلة السبت في وايمانالو بولاية هاواي، بسبب مضاعفات ناجمة عن سكتة دماغية، وفقا لما أعلنه وكيله الإعلامي، هارلان بول.

كان تشامبرلين طويل القامة، يتمتع بملامح كلاسيكية جذابة وأسلوب رومانسي، ما جعله نجما مفضلا لدى الفتيات المراهقات، بفضل دوره كطبيب عطوف في المسلسل التلفزيوني الذي عُرض بين عامي 1961 و1966. وقد اختارته مجلة "فوتوبلاي" كأفضل نجم ذكر لثلاث سنوات متتالية من 1963 إلى 1965.

ولم يعترف علنا بميوله الجنسية حتى عام 2003، حين كشف في مذكراته "حب محطَّم" عن كونه مثليا، رغم أن هذا الأمر كان معروفا في أوساط هوليوود منذ فترة طويلة.

نال تشامبرلين لقب "ملك المسلسلات القصيرة التلفزيونية" عام 1978 عندما لعب دور البطولة في مسلسل "سينتينيال"، وهو عمل ملحمي امتد لـ 24 ساعة، مقتبس من رواية جيمس ميشنر. وتبعه عام 1980 بمسلسل "شوجون"، وهو إنتاج ضخم آخر مستوحى من رواية جيمس كلافيل التي تتناول قصة زائر أمريكي لليابان في العصور القديمة.